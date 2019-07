Whirlpool : où est passé l'argent ?

La société Whirlpool d'Amiens a été reprise par la société WN en mai 2018 et l'Etat y a versé 2,5 millions en plus des 7,4 millions d'euros de Whirlpool. Or, WN se trouve actuellement en redressement judiciaire ce qui a poussé Bercy à déclencher un audit. En effet, nombreux s'interrogent, les 162 salariés compris, sur ce que la société a fait de l'argent public. Par ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire, avait annoncé que les conclusions seraient présentées jeudi prochain. Quelles sont les hypothèses qui ressortent de cette affaire ? Où est passé l'argent ?



