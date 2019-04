"Y’a d’la colère dans le cathéter" : la chanson des infirmières de Valence qui dénonce la situation de l’hôpital public

"Entendez notre peine, c’boulot c’est sûr on l’aime, soyez sûr on le perd, y’a d’la colère dans le cathéter." Une vingtaine d’infirmières et aides-soignants du CHV de Valence ont décidé de crier leur désarroi face à la situation de leur établissement - et de l’hôpital public français en général - par le biais d’une chanson. Vue plus de 2,5 millions de fois sur Facebook où elle a été mise en ligne mercredi dernier, le 27 mars, la vidéo de la chanson crée le buzz, et pas seulement dans la Drôme.