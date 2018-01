10 km/h en moins réduit la distance de freinage de treize mètres

Le gouvernement va annoncer, ce Mardi 09 janvier 2018 dans l'après midi, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. La majorité des Français considèrent que cette mesure est mise en place uniquement pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'Etat. Des élus politiques n'ont pas non plus hésité à affirmer qu'ils sont contre cette mesure. Cela n'empêche que la décision est prise et prendra effet sous peu. Les panneaux seront installés sur 400 km de route en France, là ou 55% des accidents mortels recensés surviennent. Selon le gouvernement, 10 km/h en moins ce sont treize mètres de distance de freinage gagnés, et des blessures moins graves si la collision est inévitable. Les experts s'attendent à 300 morts en moins par année en prenant ces mesures. Les associations d'automobilistes considèrent que ces dernières doivent être personnalisées en fonction des dangers trouvés sur les parcours et non généralisées sur tout le territoire.