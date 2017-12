13 novembre : France 2 suspend un projet de téléfilm sur l'attentat au Bataclan

"Même si on n'a jamais réclamé la censure, on est content que la pudeur et la retenue l'emportent", a souligné le président de l'association de victimes Life For Paris, Arthur Dénouveaux, rappelant que "le rôle de l'association n'est pas d'être censeur". "On attendait un rendez-vous avec la productrice et la réalisatrice du téléfilm, qui n'a pas pu avoir lieu en raison de divergences d'agenda", a-t-il ajouté.