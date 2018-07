14 Juillet : à Paris, les bals des pompiers sortent des casernes

"On va avoir trois jours très chargés" prévoit le Lieutenant-Colonel Gabriel Plus. Les 14 Juillet, les Sapeurs-pompiers de Paris ont l’habitude de déployer une mobilisation exceptionnelle. Mais cette année, c’est particulier : "avec la finale de la Coupe du Monde, on détache 300 pompiers en plus pour assurer la sécurité de la Fanzone au Champ de Mars, sur les Champs-Elysées, et pour l’arrivée des Bleus lundi. Tous les pompiers de paris sont mobilisés ce weekend", insiste-t-il.





"La ferveur populaire va être renforcée par la compétition" assure le Lieutenant-Colonel. Des sapeurs-pompiers sur tous les fronts donc, qui vont "tout mettre en œuvre pour que les célébrations se passent dans de bonnes conditions".