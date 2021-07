14-Juillet : depuis quand la France organise-t-elle son défilé ?

Après une cérémonie restreinte en 2020, Covid oblige, le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet a bien lieu mercredi à Paris. Si elle est ancrée dans notre histoire moderne, il faut remonter plus d'un siècle en arrière pour comprendre d'où cette parade tire ses origines. À 1880 pour être précis. Année lors de laquelle la date du 14 juillet fut choisie pour célébrer la Fête nationale. La France, alors en IIIe République, connait sa première parade militaire. Le contexte politique et géopolitique est particulier. Meurtri, le pays a en effet besoin de redorer son image auprès des autres nations.

Officiellement, ce défilé militaire vise à célébrer la Prise de la Bastille, par les Parisiens, le 14 juillet 1789, et la Fête de la fédération du 14 juillet 1790. Mais l'instauration d'une parade militaire répond aussi à des enjeux diplomatiques. Nous sommes en 1880 et la France est encore sous le choc après sa défaite à la guerre de 1870 contre les Prussiens. Des troupes françaises mal préparées, moins nombreuses et dépourvues d'une stratégie militaire ont scellé le sort de l'empire français.

Le conflit est responsable de plus de 130.000 morts contre 51.000 morts côté allemand. En plus de l'échec prussien, la France a été contrainte de céder l'Alsace et la Lorraine à l'ennemi - qu'elle a soif de récupérer. Enfin, l'autorité de l'État a été ébranlée par la période insurrectionnelle de la Commune de Paris. Au sommet de l'exécutif, l'urgence consiste à redorer le blason militaire.