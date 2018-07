14 Juillet : pourquoi surnomme-t-on Polytechnique "l'X" ?

Sur le logo, on ne peut pas louper ce grand "X", qui surplombe l'appellation "Ecole Polytechnique". Cette école prestigieuse aux critères d'admissions très sélectif, figure parmi les universités les plus réputées de France et du monde. Elle porte le surnom de "l'X", depuis le milieu du XIXe siècle, en raison de la place des mathématiques dans la formation des polytechniciens.





L'X a été fondée en 1794 sous le nom de l'Ecole Centrale des travaux publics. Sous l'impulsion de Napoléon, elle est renommée Ecole Polytechnique, et revêt un statut militaire. Sous tutelle du ministère des Armée, l'école d'ingénieurs forme chaque année 500 élèves ingénieurs. De grandes figures politiques, scientifiques ou économiques y sont passés.