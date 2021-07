REVIVEZ - Le spectaculaire exercice militaire de Denis Brogniart dans les airs pour le 14-Juillet

Du jamais vu ! Pour le retour des célébrations du 14-Juillet, TF1 a fait découvrir aux téléspectateurs une impressionnante démonstration interarmées. En direct de l'île du Levant (Var), Marie-Sophie Lacarrau et Denis Brogniart ont ainsi dévoilé les coulisses d'une opération de grande ampleur : l'exfiltration de ressortissants français prisonniers dans un port. Des avions Rafale et des hélicoptères Tigre ont d'abord bombardé la zone pour créer ce que l'on appelle "une boule de feu". Les fusiliers marins, les chars et blindés Griffon et les commandos sont ensuite intervenus pour libérer les otages. De la préparation aérienne à l'évacuation, en passant par le débarquement amphibie et la neutralisation des assaillants, tout est donc passé devant l'œil de la caméra.