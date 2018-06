15 % des 14-17 ans regardent du porno au moins une fois par semaine

Les parents sous-évaluent-ils les consommations de leurs enfants en matière d'alcool, de tabac, de jeux d'argent et de pornographie ? Oui, selon une vaste étude Ipsos dont les résultats ont été dévoilés ce vendredi dans Le Parisien. En revanche, "ils sont demandeurs de solutions (contrôle d'identité, identification bancaire...)", remarque le président du Fonds Actions Addictions, Michel Reynaud. Aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités, tout d'abord en faisant appliquer la loi sur l'interdiction de vente d'alcool et de tabac aux mineurs, estime-t-il.





Selon l'étude, un jeune de 14 à 24 ans sur cinq (et parmi eux, 15 % des 14-17 ans) regarde de la pornographie au moins une fois par semaine, 9 % une fois par jour et 5 % plusieurs fois par jour. Et le phénomène touche plus particulièrement les garçons. Ils sont près d'un sur deux à en avoir déjà visionné, contre 28% des filles. "Cela a des conséquences sur le développement des jeunes les plus vulnérables et les moins structurés psychologiquement", avec un "rapport peu adapté à la sexualité" et une "addiction", note le professeur Michel Reynaud.