1500 obus forcent l'évacuation de tout un village de l'Aisne

Un dépôt d‘une telle envergure, que pour mener à bien une difficile opération de déminage, il nécessite de délimiter quatre jours durant un strict périmètre de sécurité autour delui. Les 550 habitants et salariés d'entreprises de Levergies, dans l’Aisne, devront quitter leur domicile de mardi à vendredi dans la journée pour une opération d'évacuation d'un stock d'environ 1500 obus datant de la Première guerre mondiale, précisent ce lundi, à l'AFP, le maire de la commune et la préfecture.

Cette évacuation et "l’arrêt de toute activité commerciale et de circulation" doit permettre "la neutralisation et le déplacement des obus par les services de déminage vers le site de destruction", affirme la préfecture dans un communiqué. "Les habitants de la commune devront donc quitter leur domicile avant 8h30" et pourront regagner leurs logements "après 16h30" et ainsi rester dormir sur place.

C’est en mai dernier que ce stock d’obus allemands de quelque 28 tonnes est découvert dans un champ de pommes de terre, rapporte Le Parisien. Les obus ont été "découverts dans un champ situé à 300 mètres à vol d’oiseau du centre du village à l’occasion de fouilles pyrotechniques pour creuser un chemin d’accès à de futures éoliennes", confirme le maire de la commune à l'AFP.