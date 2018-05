Que risquent les parents qui font sécher l'école à leurs enfants pendant les ponts de mai ?

"Les absences non autorisées ont un effet perturbateur non seulement pour la scolarité de l'enfant mais aussi pour le travail des autres élèves et des enseignants, avait justifié la vice-présidente de la plus haute juridiction du Royaume-Uni", rapportait alors la BBC. Au Royaume-Uni, la loi prévoit en effet des sanctions pour les parents dont les enfants de 5 à 16 ans ne fréquentent pas régulièrement un établissement scolaire sans motif valable.





Qu'en est-il en France ? L'obligation d'assiduité est aussi la règle, mais aucun exemple d'amende infligée à des parents ayant emmené leurs enfants en vacances pendant l'école n'est remonté à la direction générale de l'enseignement scolaire. Voici ce qui est prévu.