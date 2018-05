1er mai : de violents incidents ont éclaté à Paris

Dès ce lundi 30 avril, les militants de la mouvance d'extrême gauche avaient promis sur les réseaux sociaux de faire vivre l'enfer aux symboles du capitalisme. Ce 1er mai, les "black blocs" étaient effectivement au rendez-vous, devant la manifestation pacifique des syndicats à Paris. Ils ont saccagé et pillé des magasins près de la gare d'Austerlitz, avec une liberté de mouvement surprenante.



