1er-Mai : fallait-il laisser faire les casseurs ou aller au contact ? La délicate question de la gestion de l'ordre par les CRS

Ce qui aurait pu être fait en amont, selon Hugues Moutouh, aurait été "d’ouvrir des informations judiciaires, mettre certaines personnes sur écoute, définir un périmètre de sécurité, fouiller les individus, contrôler les accès à la manifestation." Sauf que, comme l'a rappelé le préfet, si cela avait été possible l’an dernier en raison de l’état d’urgence, mais ne l'est plus. Car le filtrage et la fouille, qui peuvent à première vue apparaître comme une solution facile pour gérer les troubles en amont, sont strictement réglementés : policiers ou gendarmes peuvent demander à contrôler les papiers d’identité, mais ils ne peuvent pratiquer de fouille au corps que dans le cas d’une enquête préliminaire sous contrôle du parquet, d’une commission rogatoire ou d’un flagrant délit.





"La loi antiterroriste de novembre 2017 permet aujourd'hui de définir des périmètre de protection qui permet de contrôler l'accès des personnes et des véhicules à cette zone, mais c'est uniquement à visée antiterroriste", explique Hugues Moutouh. "Il est peut-être temps de faire évoluer la loi, puisqu’on sait qu’à chaque fois qu’il y a une manifestation, il y a désormais la présence de Black Blocs qui viennent pas pour manifester, mais pour commettre des faits délictueux." Car selon lui, une nouvelle phase de contestation est en place : "Des gens se radicalisent, viennent de l’Europe entière, d’Italie, Suisse, Allemagne, Europe de l’Est, et des conflits comme Notre-Dame-des-Landes ont créé des points de fixation. Une sorte d’Internationale anticapitaliste est en train de se structurer, et on l’aura de plus en plus. Il faut arrêter de parler de manifestation qui dégénère, ce ne sont pas des manifestants, ce sont des gens qui viennent pour casser."