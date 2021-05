1er-Mai : plus de 100.000 manifestants en France, la CGT promet "un mois de juin revendicatif"

21 MEMBRES DE LA CGT BLESSÉS À PARIS





Déplorant des "violences inacceptables", la CGT annonce par communiqué que 21 de ses membres ont été blessés, dont quatre grièvement, lors des violences ayant émaillé la fin de la manifestation à Paris. "C'est à ce moment qu'un important groupe d'individus, dont certains se revendiquant gilets jaunes, ont fait usage d'une extrême violence à l'encontre des manifestants", détaille le syndicat.





"Insultes homophobes, sexistes, racistes, ont précédé des actes de vandalisations des véhicules et organisations, et, bien plus grave, la haine s'est exprimée par un enchaînement de coups et de jets de projectiles", poursuit l'organisation, affirmant avoir été "particulièrement ciblée".