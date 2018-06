30 milliards de mégots jetés chaque année en France : pourquoi lutter contre ce mauvais réflexe est si compliqué

Si les mentalités mettent donc du temps à évoluer, tout n’est pas perdu. Percent, même, quelques lueurs d’espoir : "On sent que, de plus en plus, il se passe quelque chose, autour du plastique, de la pollution, même si ça reste très lent", estime Lionel Cheyrus. Optimiste. "Médiatiquement, le sujet est de plus en plus repris. Entendre qu’il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer en 2050, c’est fort, et cela est très relayé." Et il sent autour de lui le désir de s’engager, s’investir. "Les gens ont envie de faire quelque chose, ils sont de plus en plus nombreux à venir nous voir pour participer et s’engagent. Pas forcément dans la durée, mais cela montre une prise de conscience. Et ça, ça nous rend heureux."