35 heures pour tous les fonctionnaires en 2022 : ces villes où ça coince encore

C'est par exemple le cas à Paris ou à Marseille, mais aussi à Lyon, où les agents ont engagé un véritable bras de fer avec la municipalité. "Déjà qu’on a des journées à rallonge, on fait des heures sup' qu’on ne récupère pas forcément... Les salaires sont bas. Je ne vois pas pourquoi on travaillerait plus, je suis désolée", affirme une salariée lors d'une manifestation sous les fenêtres de la mairie de Lyon, dans le sujet du 20H de TF1 en tête de cet article.

De son côté, la municipalité affiche son opposition à la loi, mais tente de trouver un compromis avec ses employés pour éviter de payer les amendes en cas de non-respect des 35 heures. "Je suis maire de Lyon, mon rôle, c’est de faire appliquer la loi et d’appliquer la loi. Je dois être légaliste. Si je ne le fais pas, la ville de Lyon doit payer une pénalité", déclare, pragmatique, le maire écologiste Grégory Doucet.

Pour ce faire, la troisième ville de France a procédé à des revalorisations de salaire et espère également pouvoir exclure de ces augmentations de temps de travail certains métiers. "Nous proposons de travailler sur la question de la pénibilité, de manière à garantir aux agents les plus exposés, souvent les agents de terrain, ceux qui sont souvent en première ligne, le fait que leur temps de travail restera échangé ", précise Laurent Bosetti, l'adjoint chargé du dossier. Une mesure qui pourrait concerner 5000 agents sur les 8500 qui travaillent pour la Ville.