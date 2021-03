Confinement : voici la nouvelle "nouvelle attestation" de déplacement dérogatoire nécessaire uniquement dans les départements confinés

ADMINISTRATION - Après le couac provoqué par le document qui devait régir les déplacements des 21 millions de Français confinés, le gouvernement a dû revoir sa copie. La nouvelle mouture, voulue plus simple, est disponible depuis ce samedi en début de soirée.

Elle fait toujours deux pages A4... mais, cette fois, se veut plus claire. Après un lancement raté en raison d'une complexité reconnue de façon unanime, l'attestation que doivent présenter les 21 millions de Français confinés depuis ce samedi a dû subir un "relooking express". Matignon l'a voulu plus simple et plus allégée. Fini donc les astérisques, les 15 motifs particuliers, trois "rayons" kilométriques différents... L'attestation de déplacement dérogatoire qui la remplace (disponible ici) n'est désormais requise que pour les personnes résidant dans les départements soumis à des mesures renforcées entre 6h et 19h. Une nouvelle mouture qui compte désormais onze motifs.

Près de chez vous, un justificatif de domicile suffit

Comme indiqué plus tôt dans l'après-midi, les "déplacements dans la limite des 10 km de son domicile", à savoir les sorties pour pratiquer une activité physique ou se promener, ne nécessitent plus de remplir ce document, seul un justificatif de domicile suffit.

Au-delà de cette limite de 10 km, et si vous vous déplacez dans votre département de résidence, il vous faudra présenter l'attestation en cas de contrôle. Avec l'un de ces motifs : "Activité et achats professionnels, enseignement et formation, mission d'intérêt général", "Consultations et soins", "Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d'enfants", "Situation de handicap", "Convocation judiciaire ou administrative", "Déplacements de transit et longue distance", "Achats", "Déménagement", "Démarches administratives ou juridiques", "Culte" ou "Participation à des rassemblements autorisés".

À noter que si vous devez quitter votre département, cela n'est possible que pour sept motifs : "Activité et achats professionnels, enseignement et formation, mission d'intérêt général", "Consultations et soins", "Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d'enfants", "Situation de handicap", "Convocation judiciaire ou administrative", "Déménagement" ou "Participation à des rassemblements autorisés". L'attestation actuellement valable pour le couvre-feu, entre 19h et 6h, reste, elle, en vigueur.

