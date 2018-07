"4.000 vélos déployés en un nuit !" : en affichant son insolente réussite, JC Decaux se moquerait-il de Smovengo ?

D'autant que pour JC Decaux, ce renouvellement de la flotte à Nantes et Lyon permet aussi d’installer les nouvelles fonctionnalités : lancement d'une application numérique qui permet notamment de louer un vélo depuis un téléphone, nouvelles bornes qui permettront bientôt de déposer le vélo à proximité d'une station pleine, vélos hybrides en 2020... Autant de petit "plus" qui avaient permis à Smovengo d'emporter le marché à Paris. Et... qui ne marchent pas encore dans la capitale aujourd’hui.





Smovengo, issu d’un groupement Smoove, Indigo, Mobivia et Moventia, a quant à lui dû, sous la pression de la Ville de Paris, présenter un plan de sortie de crise. Le 11 juillet dernier, lors d’un nouveau point, l’opérateur parisien a promis mercredi 800 stations Vélib' opérationnelles fin août avant une nouvelle montée en puissance à l'automne. "Notre objectif est, au 31 août, d'avoir 800 stations en service commercial et 10.000 vélos réalisant 30.000 courses quotidiennes", avait affirmé Arnaud Marion, au nom du consortium à la manoeuvre du déploiement, très en retard, du dispositif de vélos en libre-partage à Paris et sa banlieue. Les vélos à assistance électrique, "coeur du projet" du nouveau Vélib', vont être réintroduits progressivement dès le 16 juillet, avec un objectif de 3.000 au 31 août, et l'effectif de régulation et maintenance triplé d'ici fin septembre à 313 personnes.