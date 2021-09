40 ans du TGV : "La décennie 2020 sera la nouvelle décennie TGV", affirme Emmanuel Macron

"40 ans après, je suis venu vous dire que cette passion française pour le train, nous allons la poursuivre en grand parce que nous nous sommes donné tous ensemble les moyens de la poursuivre". A l'occasion des 40 ans du train à grande vitesse, Emmanuel Macron a dévoilé et inauguré ce vendredi une maquette gradeur nature de la motrice du TGV M, surnommé "TGV du futur".

Ce nouveau TGV commandé chez Alstom, que la compagnie compte mettre sur les rails en 2024, ne sera pas plus rapide que les dernières rames circulant sur le réseau français -320 km/h-, mais la SNCF le veut plus confortable, plus capacitaire, plus modulable, plus écolo, plus économe.