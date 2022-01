46% des étudiants doivent-ils travailler pendant leur année scolaire, comme l'avance Christiane Taubira ?

Candidate fraichement entrée dans la course à la présidentielle, Christiane Taubira doit rapidement dérouler les principaux points de son programme. Et a commencé ce mardi 18 janvier sur France Inter, en évoquant notamment les jeunes et les revenus des étudiants. "Je pense que la jeunesse est notre avenir. Créons les conditions pour que toute notre jeunesse accède au savoir et aux études supérieures", a alors avancé la candidate qui souhaite créer un revenu étudiant d’un montant de 800 euros.