50 ans après la promulgation de la loi Neuwirth : on fait le point sur les idées reçues autour de la pilule

Elle reste le moyen de contraception le plus utilisé en France. Mais force est de constater que la pilule est au coeur d'un désamour grandissant de la part des patientes. Alors que les femmes étaient encore 40,5% à y avoir recours en 2013, elles n'étaient déjà plus que 36,5%, trois ans plus tard, en 2016.





En cause : d'abord le scandale autour des pilules de 3e et 4e générations, en 2012, initié par la plainte d'une victime d'un accident vasculaire cérébral, récemment classée sans suite. Et puis l'intérêt croissant des femmes sous contraception pour d'autres méthodes, comme le stérilet (ou dispositif intra-utérin) ou encore l'implant.