8 Français sur 10 pensent que leur pouvoir d’achat s’est dégradé, la moitié se dit en difficulté financière, selon un sondage

À défaut d'être au centre des débats politiques, le pouvoir d'achat pourrait bien être le sujet de préoccupation numéro un des Français à moins de cinq mois de l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce que suggère un sondage réalisé par Odoxa pour la FG2A et Europe 1 et rendu public ce lundi.

Selon l'étude, ils sont les plus nombreux d'Europe - 3 fois plus que l'échantillon d'Allemands interrogé et 2 fois plus que les Britanniques - à juger le pouvoir d'achat comme une question "très importante". Au point d'en faire l'enjeu clé de leur vote le 10 avril prochain. En hausse de 11 points depuis 2017, cette thématique écrase désormais toutes les autres préoccupations, loin devant la sécurité, l'immigration ou le chômage. En deuxième position des préoccupations des sondés se trouve la santé.