Que risquent les parents qui font sécher l'école à leurs enfants pendant les ponts de mai ?

Les jours fériés de mai tombent, cette année, en pleine semaine : lundi 30 avril, lundi 7 mai et vendredi 11 mai. La tentation est forte pour les parents de poser un jour de congé et de s'offrir, en famille, un week-end prolongé. Possible ? Légal ? En avril dernier Outre-Manche, un père de famille britannique avait été condamné pour avoir fait manquer une semaine de cours à sa fille de six ans, il y a deux ans, pour lui faire découvrir Disney World, en Floride, en bénéficiant de tarifs avantageux du fait que le séjour était hors période de congé.





Partant sans l'autorisation de l'établissement, l'homme s'était alors vu infliger par l'école une amende de 60 livres (70 euros) portée à 120 livres (140 euros) pour pénalités de retard. Se sentant dans son bon droit - du fait que sa fille était assidue le reste de l'année-, celui-ci s'était ensuite lancé dans une bataille juridique jusqu'à la Cour suprême, qui lui avait finalement donné tort.