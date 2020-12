80.000 euros pièce : l'État met aux enchères deux A340 "République française"

Selon la fiche des Domaines, les deux A340-200 cumulent respectivement plus de 68.000 et plus de 70.000 heures de vol, ont bénéficié d'opérations de maintenance récentes et sont toujours en activité. Les services de l'État précisent toutefois que ces appareils, vendus "avec leur aménagement intérieur", sont livrés "en l'état et sans garantie".

La fiche indique que ces ventes sont réservées aux professionnels, et qu'elles comportent plusieurs obligations. L'acquéreur devra ainsi effacer le logo "République française" dans un délai d'un mois après l'enlèvement de l'appareil. Ce dernier devra en outre être retiré du tarmac "avant le 31 décembre 2020".