85% des contrats d'embauche en France sont-ils des CDD ?

Ce sont en effet les derniers chiffres de la Dares. En juin 2018, la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques s'est notamment penchée sur le sujet des embauches sur les 25 dernières années. Et le constat est sans appel : si la plupart des salariés sont en CDI, près de neuf embauches sur dix se font en CDD (88%). C'est un peu plus que le chiffre donné par le candidat à l'élection présidentielle. Dans les grandes entreprises, ce taux a même été multiplié par plus de quatre en un quart de siècle.

Raison invoquée par Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances de France ? "Les secteurs qui ont des pointes de saisonnalité importantes", tels que les "loisirs, l’hôtellerie, la restauration". "C'est quand même une des grandes explications du pourcentage de CDD", a-t-elle lancé ce jeudi sur Franceinfo en réponse à la proposition du chef de file des Insoumis.