9% d'inégalités salariales entre femmes et hommes à poste égal : Pénicaud propose un "plan", mais à qui la faute ?

"L'égalité réelle entre les femmes et les hommes n'est pas encore réalisée. L''illusion' d'une égalité déjà acquise est un frein important." C'est sur ce constat lucide que le Conseil économique, social et environnemental (CESE), entame sa résolution sur les inégalités salariales dont les conclusions seront rendues à la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa mardi 23 janvier, et que LCI a pu consulter.





Sollicité dans le cadre du "Tour de France de l'Egalité", le CESE a donc dans sa ligne de mire les différences salariales entre femmes et hommes. Et dans son escarcelle, plusieurs pistes pour accélerer une remise à niveau. Car les chiffres sont là : selon l'OCDE, en 2015, l'écart de salaire entre femmes et hommes en France, à travail égal, s'élevait à 9,9%. Un chiffre qui a bien du mal à diminuer depuis les années 2000 et qui, aux yeux du code du travail... est tout simplement illégal.