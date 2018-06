VIDEO - 9000 km à la nage : un Français se lance dans la traversée du Pacifique

Le top départ a été donné ce mardi 5 juin, date de la journée mondiale de l'environnement. Au petit matin, Benoît Lecomte a enfilé ses palmes et a plongé dans les eaux fraîches du Pacifique depuis une petite plage de l'est du Japon. Destination : San Francisco, à 9000 kilomètres de là. A tout juste 51 ans, le Français s'est lancé dans cette folle aventure pour promouvoir la sauvegarde de l'environnement. Car sur son chemin, il le sait, il devra esquiver les requins, affronter les piqûres de méduses mais aussi traverser des zones entières de plastique.





Aux alentours de 9h, heure locale, près de 70 personnes étaient présentes pour assister au départ et encourager l'aventurier : des membres de sa famille, des amis mais aussi des habitants de la localité voisine de Choshi, située à quelque deux heures de route de Tokyo, et des responsables locaux. Sa fille de 17 ans et son fils de 11 ans l'ont accompagné dans l'eau sur une centaine de mètres avant de regagner le rivage.





"Ben" comme on le surnomme a poursuivi sa route aux côté de son équipe : huit personnes qui ont pris place sur un voilier à coque d'acier de 20 mètres. C'est à son bord qu'il mangera et dormira la nuit après ses huit heures de nage quotidienne. Le bateau part chargé de 2,8 tonnes de nourriture.