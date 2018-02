A Daoulas, Geneviève Jabny est la "mamie crêpe" du quartier

Geneviève Jabny est une retraitée qui tient une maison d'hôte à Daoulas. Elle est connue pour ses fameuses crêpes de froment, qu'elle distribue à ses convives et aux habitants du quartier chaque matin. Puisqu'en ce 2 février c'est la fête de la Chandeleur, ses voisins et ses amis sont venus chez elle pour déguster ses spécialités : des crêpes au beurre, au sucre et au chocolat.



