À Étretat, un paysagiste russe crée un jardin extraordinaire

Sur les hauteurs d'Étretat, en Seine-Maritime, un paysagiste russe a créé un jardin extraordinaire. Sur un terrain d'un hectare, il a planté plus de 150 000 végétaux. Alexander Grivko s'est inspiré de l'histoire de la région, en taillant ses plantes à l'image du paysage de la Normandie. Les visiteurs découvrent émerveillés des objets insolites dans un jardin qui reste vert toute l'année.



