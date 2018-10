A l'approche du Brexit, les demandes britanniques de passeports français explosent

Plus de 3.000 demandes en 2017. A l'approche du Brexit, les Britanniques installés en France sont de plus en plus nombreux à vouloir acquérir la nationalité française, avec une multiplication par huit du nombre de dossiers déposés en deux ans.

"Le contexte du Brexit a généré, depuis trois années, une augmentation très sensible du nombre de demandes d'accès à la nationalité française déposées par des ressortissants britanniques", a-t-on indiqué au ministère de l’Intérieur ce mercredi.





En pourcentage, les Britanniques sont ainsi passés de 0,4% (soit 386 dossiers) à 3,5% des dossiers déposés pour acquérir la nationalité entre 2015 et 2017. Les demandeurs, "établis en France", souhaitent acquérir la nationalité française "pour continuer de bénéficier des avantages dont ils jouissaient en qualité de ressortissants de l'Union : circulation aisée en Europe, parfois emploi dans la fonction publique ou mandat électif", a-t-on ajouté. Dans le détail, "un tiers des demandes" en 2017 concernaient des conjoints de Français.