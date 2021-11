À l'Assemblée, la lanceuse d'alerte de Facebook prône des réseaux sociaux "à échelle humaine"

"Nous pouvons remettre les réseaux sociaux à l'échelle humaine". La lanceuse d'alerte de Facebook, Frances Haugen, a estimé mercredi devant les membres de la commission des Lois et de la commission des Affaires économiques qu'il est possible de "revenir en arrière jusqu'en 2008 ou 2009, où notre fil d'actualité était constitué de contenus générés par nos amis" et où "on ne parlait pas de détruire la démocratie".