A l’heure des TripAdvisor, La Fourchette, influenceurs... le guide Michelin vaut-il encore quelque chose ?

Mais la légitimité semble être grignotée, de plus en, plus, par une myriade d’alternatives, célébrant autant de cuisines différentes, paros plus accessibles ou variées, comme le Fooding, les sites d’avis comme Tripadvisor ou la Fourchette, Yelp, ou même les "influenceurs" sur Instagram ou autres réseaux sociaux. C’est d’ailleurs un peu ce que reproche le chef Alain Fontaine, qui, avec son bistrot, a choisi de sortir du guide en 2009 et de faire cavalier de son côté : "J’ai décidé de faire tout maison, mais je fais aussi beaucoup de monde. J’assume ma bistroterie, ce côté tradition, ouvert sept jours sur sept." Des critères pas assez pris en compte par le Michelin, trop élitiste ? Alain Fontaine avance : "Ce que Michelin ne reconnaît pas, c’est la passion qui nous anime tous, et le fait que le spectre de la restauration en France est très large. Nous avons en France la restauration la plus diversifiée au monde, du petit bistrot de campagne, aux brigades de 100 cuisiniers. Une passion qui nous anime au point qu’on a amené la gastronomie comme un élément culturel de notre pays ! Et parce qu’ils n’ont pas la bonne nappe, combien de passionnés n’existeront jamais pour le Michelin et ces autres guides ?"





Lui a choisi, depuis 2012, de se tourner vers une autre reconnaissance : celle du label des Maîtres restaurateurs. Le "seul titre officiel décerné par l’Etat", qui garantit une cuisine entièrement fait-maison, avec des produits bruts de qualité, élaborée par des professionnels de la restauration. Une façon, pour lui, de "prendre son destin en main", au lieu de "miser son avenir sur le choix de tiers, qui décident si vous êtes bons ou mauvais, sur des critères qu’on ne connaît pas, d’un inspecteur qui passe on ne sait pas quand." Car le chef pointe ainsi une certaine opacité dans les critères d’entrée du Michelin, qui se veut portant doté de règles strictes : cinq critères de notation (qualité des produits, maîtrise des cuissons et saveurs, personnalité du chef dans ses plats, rapport qualité prix, constance de la prestation dans le temps), et une dégustation par un critique venu incognito. Mais à l'heure d'internet et de la transparence, ce n'est plus suffisant. "Avec notre label, nous demandons à nous faire contrôler par un organisme reconnu par l’Etat, explique-t-il. On prend en main notre avenir, en disant ‘est-ce qu’on est bon ou pas', sur une charte très dure mise en place par le gouvernement. Michelin ne certifie rien, il dit juste que vous êtes au Michelin."