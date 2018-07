A la découverte d'Étretat et ses célèbres falaises

En Normandie, Étretat est un joyau minéral adulé chaque année par un nombre grandissant de touristes. Ses falaises de craie blanche ne manquent pas d’éblouir chaque jour résidents et visiteurs. Vues d'en bas, elles dévoilent une toute autre facette, un paysage encore plus monumental. Les galets d'Étretat, se trouvant sur la plage, sont également très convoités par les visiteurs. Renfermés entre deux falaises, ils protègent les villages des tempêtes.



