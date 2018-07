À la découverte d'Hardelot-Plage, une immense étendue de sable

Tout l'été, nous vous racontons l'histoire de ces villes emblématiques des vacances des Français. Dans cette série, nous partons à la découverte d’Hardelot-Plage. Une station balnéaire historique située sur la Côte d'Opale, dans le Nord. C'est l'Anglais John Whitley qui est à l'origine de son développement. En cette période estivale, de nombreux vacanciers viennent profiter du calme et du soleil.



