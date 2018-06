À la découverte de Châteauneuf-lès-Moustiers, un lieu de mémoire

Jusqu'en 1860, il y avait plus de 500 habitants à Châteauneuf-lès-Moustiers. Pourtant, de ce village, il ne reste plus que des ruines aujourd'hui. Il a commencé à se dépeupler après la Première Guerre mondiale. Le dernier habitant a quitté les lieux peu avant 1930. En tout, 19 soldats sont enterrés dans le cimetière du village.



