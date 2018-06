À la découverte de Châteauneuf-lès-Moustiers, un lieu de mémoire

C'est ce qu'on appelle un village abandonné. Perché sur un promontoire, il faut emprunter un sentier depuis La Palud pour atteindre Châteauneuf-lès-Moustiers et découvrir sa vue imprenable sur la région. Jusqu'en 1860, il y avait plus de 500 habitants dans cette commune. Pourtant, de ce village, il ne reste plus que des ruines aujourd'hui. Il a commencé à se dépeupler après la Première Guerre mondiale, faute de jeunes gens, morts sur les champs de bataille. En tout, 19 soldats sont enterrés dans le petit cimetière du village, aujourd'hui fermé pour cause de vandalisme. La dernière tombe, elle, date de 1955.