A la découverte de Chipilly, le paradis des pêcheurs

Les cahutes de la vallée de la Somme abritaient autrefois les familles des mineurs en quête de congés à petit prix. Retapées et modernisées, elles inspirent toujours la simplicité et la douceur de vivre. Cap sur Chipilly, un havre de paix qui compte 180 résidents à l'année et le double lorsque ses 60 maisonnettes sont occupées.



