A la découverte de l'arboretum de Chèvreloup, un parc riche de 2 500 espèces d'arbres

L'arboretum de Chêvreloup abrite 2 500 espèces d'arbres venus du monde entier sur une superficie de 200 hectares. Acquis par Louis XIV, ce parc botanique a été attribué au Muséum National d'Histoire Naturelle à partir de 1920. On le visite à pied ou en vélo pour mieux découvrir ces endroits insolites. Le parc est également un lieu de recherche et d'expérimentation.



