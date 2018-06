À la découverte de l'école d'accordéon du CNIMA

Saint-Sauves-d'Auvergne est une ville qui réunit tous les passionnés de musique classique. Du matin au soir, les pianistes à bretelles enchaînent les morceaux et les notes d'accordéon raisonnent dans toutes les pièces de l'école Mornet. Les adeptes viennent ici pour trouver l'amour du détail, apprendre à faire ressortir leur musicalité et transmettre leurs émotions. À plus de 80 ans, Jacques Mornet, fondateur de l'école d'accordéon du CNIMA, continue de transmettre sa passion aux élèves.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.