À la découverte de l'entreprise Thibaut, un spécialiste de la fabrication de machines à tailler la pierre

Les Italiens sont réputés dans le domaine de la fabrication de machines à tailler la pierre. Toutefois, depuis près d'un demi-siècle, Thibaut, une PME française, a su se faire connaître du monde entier. Son secret réside dans un effort constant d'innovation, une forte présence commerciale et un service client de qualité. Présente sur les cinq continents, cette entreprise familiale compte 140 salariés et 30 agents commerciaux à travers le monde. Sa clientèle est composée principalement d'artisans.



