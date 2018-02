À la découverte de l'observatoire météo du Mont Aigoual

Depuis 1895, des météorologues s'y relaient pour noter scrupuleusement l'évolution du climat. Le Mont Aigoual a tout connu : le froid polaire, les tempêtes et même les ouragans. L'observatoire culmine à 1 567 mètres d'altitude, offrant aux visiteurs une vue à 360° sur les Alpes et les Pyrénées.



