A la découverte de la ferme auberge de la famille Morel

Direction Daillancourt, en Haute-Marne, pour visiter la ferme auberge d'Anne-Lise Morel. Dans cet endroit, la convivialité est au rendez-vous. Au moins 50% de ce que l'on y mange est issu de l'exploitation agricole familiale. Même les plus jeunes aident à préparer les repas, notamment en récoltant les matières premières dans le jardin. La cuisine est gérée par la mère d'Anne-Lise. Son mari Benoît, quant à lui, s'occupe des céréales et de l'élevage bovin.



