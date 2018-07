A la découverte de La Romieu, un village au charme d'antan

Promue parmi les plus beaux villages du pays, La Romieu fait la fierté de ses habitants. Martin Gysin et Hervé Charles y proposent des chambres d'hôtes. Pour leur activité, les deux hommes ont choisi une demeure datant du XVIIIe siècle, construit par les héritiers du Cardinal d'Aux, le bâtisseur de la collégiale. Avec son cloître, celle-ci est l'atout principal du village. Chaque année, 28 000 touristes la visitent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.