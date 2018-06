À la découverte des jardins du château du Rivau en Indre-et-Loire

À Lémeré, en Indre-et-Loire, Patricia Laigneau et son équipe de jardiniers arpentent les allées des jardins du château du Rivau tous les jours. Ce magnifique endroit s'étale sur quatre hectares et abrite près de 500 variétés de roses, qui pour certaines, datent du 17ème siècle. Surnommé "jardin des filtres d'amour", il est également dédié aux plantes médicinales qui autrefois étaient utilisées pour préparer des potions magiques. La visite des lieux constitue une véritable immersion dans un conte de fée qui rappelle entre autres les miroirs et les oiseaux fantasmagoriques.



