A la découverte des jeunes talents de la BD à Angoulême

Les chevaux, comme Jolly Jumper, ont inspiré de nombreux auteurs de bande dessinée. Certains d'entre eux se sont donnés rendez-vous au 45ème Festival international de la BD à Angoulême. Nous avons donc voulu partir à la recherche de nouveaux talents du neuvième art. Comment sont-ils formés ? Que dessinent-ils ? Les éléments de réponse dans cette immersion au cœur de la plus prestigieuse école de l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.