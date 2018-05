À la découverte des mystères du Rocher de Roquebrune

Assez peu connu de nos paysages, surplombé par une montagne assez mystérieuse, le Rocher de Roquebrune est un paradis pour les randonneurs. En effet, le long du fleuve Argens ou vu du ciel, il intrigue et attire. Les fouilles ont révélé un site étendu de plus de sept hectares. Des roches riches en fer, vipérines, lavandes sauvages ou cistes, ont offert un refuge aux tortues d'Hermann, une espèce rare et protégée.



