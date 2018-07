A la découverte des spécialités locales des marchés de Provence

Difficile de partir en vacances sur la Côte d'Azur sans passer par un marché de Provence. Très fréquenté en été, ce lieu d'exception regorge de productions locales aux différentes couleurs et senteurs. Les clients arrivent tôt pour profiter des produits frais et de saison. Si la tomate est la reine tout l'été, les apéritifs locaux comptent également de nombreux adeptes. La Socca, une spécialité niçoise à base de farine de pois chiche, y est une véritable attraction touristique.



