A la découverte du petit port de Richard, en Gironde

Situé à Jau-Dignac-et-Loirac, en Gironde, sur la rive gauche de l’Estuaire, le phare de Richard, « maison phare », a été mis en service en 1845, en même temps que le premier bateau feu français "Talais I", pour créer un alignement dans une partie de l’estuaire de la Gironde. Trop petit, il est remplacé pour l’éclairage par un phare métallique édifié juste à côté en 1871. Celui-ci fonctionnera jusqu’en 1953. Il est resté à l'abandon jusqu'en 1982. C'est un groupe d'adolescents de Jau-Dignac-et-Loirac, soutenu par le Maire du village, qui décide de restaurer les lieux.





Du sommet du phare, le visiteur peut profiter d'un point de vue unique sur l’estuaire dans sa partie la plus large, la plus majestueuse, et les "polders" du Médoc côté terre.