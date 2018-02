A la découverte du village de Sainte-Lucie-de-Tallano

Entouré de forêts d'olivier, sur son promontoire, le village de Sainte-Lucie-de-Tallano domine la vallée du Valinco. Ses habitants sont très accueillants et chaleureux. Dans cette charmante commune, les espaces conviviaux ne manquent pas. A quelques kilomètres du centre du village, derrière les murs de pierre de son auberge, Dédé prépare de ses mains expertes ses salaisons. On vous laisse découvrir la suite en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.