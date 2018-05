À la rencontre d'Ali Akbar, le dernier crieur de journaux de Paris

Depuis plus de 40 ans, Ali Akbar est connu comme le loup blanc dans les rues de la capitale. Cet immigré pakistanais parlait à peine le français quand il a commencé ce métier inventé au XIXe siècle. Même si cette profession a totalement disparu dans les années 70, cet homme a fait de la résistance et a continué son rituel. Son défi par jour, trouver un bon titre qui va faire vendre ses journaux. Il gagne à peine un euro pour chaque numéro, mais il a pu s'acheter une maison au Pakistan, nourrir sa famille et devenir le visage de son quartier, à Saint-Germain-des-Prés.



